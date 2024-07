Olympia: Deutscher Zehnkampf-Wechsel – Neugebauer als Hoffnungsträger

Die deutschen Hoffnungen im Stade de France in St. Denis ruhen in erster Linie auf Leo Neugebauer.

Die deutschen Hoffnungen im Stade de France in St. Denis ruhen in erster Linie auf Leo Neugebauer.

Drei Tage vor dem Beginn des olympischen Zehnkampfs hat der Deutsche Leichtathletik-Verband einen Personalwechsel bekannt gegeben. Manuel Eitel (Ulm) hat seinen Start krankheitsbedingt abgesagt, an seine Stelle rückt der Hallenser Till Steinforth.

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Leo Neugebauer

Die deutschen Hoffnungen bei dem Wettbewerb über zwei Tage im Stade de France in St. Denis ruhen in erster Linie auf Leo Neugebauer, der Stuttgarter ist deutscher Rekordhalter und Weltjahresbester. Neben Neugebauer und Steinforth ist außerdem der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul (Mainz) für den DLV am Start.