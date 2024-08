Olympia: Alcaraz jagt Tennisgold im Finale gegen Djokovic oder Musetti

Der spanische Jungstar lässt im Halbfinale des olympischen Tennisturniers in Roland Garros Felix Auger-Aliassime keine Chance.

Carlos Alcaraz spielt am Sonntag in Roland Garros um Tennisgold. 54 Tage nach seinem Triumph an selber Stelle bei den French Open stürmte der spanische Jungstar mit einem 6:1, 6:1 über den Kanadier Felix Auger-Aliassime ins Finale des olympischen Einzelturniers. Dort trifft der 21-Jährige entweder auf Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien) oder den Italiener Lorenzo Musetti, der im Viertelfinale Alexander Zverev geschlagen hatte.