Olympia: Leon Marchand schreibt Geschichte mit 4x Gold für Frankreich

Auch in seinem vierten Finale in Paris triumphiert Schwimmstar Leon Marchand. Das gelang noch keinem Landsmann.

Frankreichs Schwimmstar Leon Marchand hat seine olympischen Festspiele mit einem historischen Paukenschlag beendet, der in ganz Paris und darüber hinaus zu hören war. Der 22-Jährige siegte vor 17.000 begeisterten Zuschauern in der La Defense Arena auch im Finale über 200 m Lagen und gewann als erster Franzose viermal Gold bei denselben Olympischen Spielen .

Jubel in Paris und darüber hinaus

Zeitgleich jubelten die französischen Fans auch im Stade de France bei der Leichtathletik und in den anderen Arenen der Hauptstadt, stimmten spontan die Marseillaise an. Sogar beim Spiel der deutschen Basketballer in Lille gegen Frankreich kochte die Stimmung über.