Olympia-Medaillenspiegel 2024: Wo steht Deutschland?

Die Olympische Spiele 2024 finden vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt. Insgesamt kämpfen über zehntausend Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in 32 Sportarten um Medaillen. Insgesamt werden in 329 Entscheidungen Medaillen verteilt.

Medaillenspiegel Olympia 2024 - TOP 3 (Stand: 01.08. - 18:00 Uhr)

Bei den Olympischen 2021 in Tokio standen für das deutsche Team am Ende 37 Medaillen zu Buche, darunter zehn Goldmedaillen. Auch in Paris will das „Team D“ wieder zahlreiche Medaillen für Deutschland gewinnen.