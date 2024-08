Olympia: Deutsche Beachvolleyballerinnen verpassen Viertelfinale – Drama pur!

In einem Krimi unterliegen die deutschen Meisterinnen und müssen den Medaillentraum begraben.

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Viertelfinale verpasst, die deutschen Frauen werden damit wie schon 2021 in Tokio ohne Medaille bleiben.

In der Runde der letzten 16 unterlagen die 23 Jahre alte Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann in einem packenden Match den zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudiņa und Anastasija Samoilova aus Lettland 1:2 (13:21, 21:17. 16:18).

Packendes Match vor fantastischer Kulisse

Nach schwachem ersten Durchgang bei schon am Morgen fantastischer Stimmung in der Arena am Eiffelturm fanden Müller/Tillmann immer besser ins Spiel und schafften nach 36 Minuten den Satzausgleich. Im ganz engen Entscheidungs-Durchgang wehrte das deutsche Duo zwei Matchbälle ab, musste sich aber nach 52 Minuten geschlagen geben.