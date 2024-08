Olympia-Rennen in der Seine hat unappetitliche Folgen für deutsche Weltmeisterin

Leonie Beck ist nach dem olympischen Freiwasserrennen in der verschmutzten Seine erkrankt.

Auf Instagram berichtete die Doppel-Europameisterin am Samstag: „Habe mich gestern neunmal übergeben + Durchfall.“ Ironisch fügte die 27-Jährige, die am Donnerstag über zehn Kilometer Platz neun belegt hatte, hinzu: „Wasserqualität in der Seine ist genehmigt.“