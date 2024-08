Kurioses ARD-Interview nach Olympia-Enttäuschung: "Schaut mich an, ich bin ein Lachs"

Die Enttäuschung war spürbar groß und die Gedanken anscheinend noch nicht ganz sortiert: Mitfavoritin Leonie Beck hat beim olympischen Freiwasserrennen in der Seine die Medaillen deutlich verpasst - und danach im ARD-Interview für kuriose Szenen gesorgt.

Die Doppel-Europameisterin, die im vergangenen Jahr auch das WM-Double gewonnen hatte, schlug nach zehn Kilometern im Pariser Stadtfluss in 2:06:13,4 Stunden als Neunte an. Beck, die in Italien lebt und trainiert, fehlten bei widrigen Bedingungen zweieinhalb Minuten zu Bronze. Die Olympiadebütantin Leonie Märtens - Schwester von Gold-Held Lukas Märtens - schwamm auf Platz 22 weit hinterher.