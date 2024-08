Simone Biles unschlagbar! Turn-Queen holt wieder Gold - Deutsche in Top 10

Nach ihren vier Olympiasiegen in Rio 2016 erturnte Biles 59,131 Punkte und holte ihre sechste olympische Goldmedaille. Silber gewann am Donnerstagabend die Brasilianerin Rebeca Andrade (57,932), auf dem Bronzerang landete Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA (56,465).

USA dominieren - deutsche Turnerin in Top zehn

Das Mehrkampfgold im Frauen-Einzel ging damit zum sechsten Mal in Folge an die USA. Mit 27 Jahren ist Biles die älteste Olympiasiegerin im Turnen seit 1952. Zwei Siege im Mehrkampf gab es nicht mehr seit Vera Caslavska (1964 und 1968).

Gehen die Biles-Festspiele noch weiter?

Nach den Mehrkampffinals sind die Blicke nun auf die Einzel-Entscheidungen gerichtet. Hingucker aus deutscher Sicht sind dabei die erst 16 Jahre alte Kevric und Weltmeister Lukas Dauser. Die deutsche Mehrkampfmeisterin Kevric, die in der Qualifikation Biles aus dem Starterfeld verdrängt hatte, tritt am Sonntag im Stufenbarrenfinale an, Dauser turnt am Montag am Barren um eine Medaille.