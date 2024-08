Olympia: Nowitzki jubelt – DBB-Team im Halbfinale auf Medaillenkurs!

Franz Wagner glänzt, Antetokounmpo chancenlos

Medaille in greifbarer Nähe

Späte Dominanz gegen Griechenland

In der Bercy Arena von Paris knüpften Kapitän Dennis Schröder und Co. gegen aufmüpfige Griechen jedoch erst spät an ihre starken Auftritte aus der Gruppenphase an. Mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen - darunter ein beeindruckender Sieg gegen Mitfavorit Frankreich zum Abschluss - war die deutsche Mannschaft am Wochenende von Lille in das Olympische Dorf in der Hauptstadt umgezogen.