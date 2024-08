Die Diskuswerferin sorgte 1952 für einen historischen Moment des Weltsports, als sie in Helsinki zur ersten Olympiasiegerin der Sowjetunion wurde. Vier Jahre später war sie Hauptfigur einer skurrilen Episode des Kalten Krieges, der schwere diplomatische Verwerfungen zwischen der UdSSR und England auslöste - und das Zeitungspublikum in beiden Ländern über Wochen in Atem hielt.

Ein C&A-Besuch mit Folgenn

Die aufgeregten Zeiten wurden noch ein Stück aufgeregter, als die damals 27 Jahre alte Ponomarjowa im Sommer für ein sowjetisch-britisches Sportfest nach London reiste. Was drei Jahre nach dem Tod Josef Stalins und der Machtübernahme Nikita Chruschtschows eigentlich für interkulturelle Entspannung sorgen sollte, bewirkte das Gegenteil, als eine Shoppingtour Ponomarjowa in der Oxford Street chaotische Folgen hatte.

„Für viele Frauen sind diese Hüte nun mal verführerisch“

Letztlich stellte sich heraus, dass Ponomorjowa 44 Tage in der UdSSR-Botschaft in London ausharrte. Die diplomatische Affäre wurde gelöst, indem sie doch noch vor Gericht erschien und eine Geldstrafe von rund 115 Euro ohne weitere Konsequenzen akzeptierte.

Nina Ponomorjowa wurde unfreiwillig zum Synonym für Diebesgier

Ponomorjowa reiste in einem Dampfschiff zurück nach Leningrad, dass sie bei Olympia in Melbourne im November desselben Jahres nur Dritte wurde, führten viele auf die Verirrungen um die fünf Hüte zurück.

Vier Jahre später in Rom gewann Ponomorjowa wieder Gold, 1966 beendete sie ihre aktive Karriere in der Leichtathletik und wurde Trainerin. In Russland war sie wegen ihres sportlichen Ruhm bis zuletzt eine Vorzeigefigur. Sie starb am 19. August 2016 im Alter von 87 Jahren.