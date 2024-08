Olympia 2024: DFB-Frauen, Deutschland - Kanada live im TV, Stream & Ticker - Aufstellung da!

Die 26-Jährige steht trotz einer Schulterprellung im Duell mit dem Tokio-Olympiasieger am Samstagabend (19.00 Uhr im LIVETICKER) in Marseille in der Startelf. Bis zuletzt hatte Hrubesch einen Einsatz der Angreiferin offengelassen.

Schüller hatte das Abschlusstraining am Freitag mit einem Tape an der Schulter absolviert, nachdem sie sich letzten Untersuchungen unterzogen hatte. Am Tag nach dem 4:1 über Sambia trug sie den Arm noch bandagiert in einer Schlinge, laut DFB-Angaben handelte es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“.