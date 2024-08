Die irre Story eines Weltrekordlers

Jaryd Clifford geht bei den Paralympics in Paris als großer Favorit über die 5000 Meter an den Start. Dabei hat der australische Läufer eigentlich auf einer anderen Strecke Geschichte geschrieben - und einen gleichermaßen kuriosen wie unfreiwilligen Weltrekord aufgestellt.

Wie ABC News Australia und Paralympics Australia berichteten, blieb es bei den eigentlich angedachten 15 Kilometern aber nicht. Clifford erwischt den Tag seines Lebens und fühlt sich nach drei absolvierten Runden über fünf Kilometer so fit, dass er sich spontan dazu entschließt, eine weitere Runde zu drehen.

Im Rausch zum Weltrekord

Bei der einen Runde blieb es dann jedoch bei Weitem nicht. Der sehbehinderte Athlet lief sich in einen regelrechten Rausch und drückte Runde für Runde auf das Gaspedal. So lange, bis Clifford nach gut 42 Kilometern völlig unplanmäßig die Ziellinie erreichte. Ein unverhoffter Erfolgsmoment, der Sportgeschichte schrieb.

Der Australier ist nicht nur 27 Kilometer weiter gelaufen als geplant, sondern hat in einer Zeit von 2:19:08 Stunden - ganz aus Versehen - einen Weltrekord in seiner Startklasse aufgestellt.

Clifford: Nur ein Erfolg fehlt noch

Seine überragende Form konnte Clifford dann auch in Tokio unter Beweis stellen. Neben Bronze auf 1500 und Silber über 5000 Meter, sicherte sich der Allrounder eine zweite Silber-Medaille im Marathon - eine Strecke, in der er ursprünglich überhaupt nicht an den Start gehen wollte.