Ein legendärer Olympia-Moment, der teuer bezahlt wurde

Beide senken den Kopf. Ohne Schuhe, nur in schwarzen Socken, stehen die US-Sprinter auf dem Siegerpodest, während ihre Hymne gespielt wird. Die Bilder gehen um die Welt. Und in der Heimat löst ihr stiller Protest bei den Olympischen Spielen 1968 einen Skandal aus.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist das alles nun her. Und Smith wie Carlos sind bis zum heutigen Tag frustriert, wie aktuell der Anlass ihres Protests in Mexiko-Stadt heute vor 55 Jahren noch immer ist.

Tommie Smith und John Carlos ernteten Verachtung

Am 16. Oktober 1968 war Smith in Weltrekordzeit zu Gold über 200 m gerannt, Carlos wurde Dritter. Aber Helden waren sie nur für kurze Zeit. Das Ende des Tages erlebten sie als Verachtete.

Protest bei Olympia 1968 war detailliert geplant

Eine Perlenkette um den Hals von Carlos erinnerte an die Lynchmorde. Zudem trugen Smith und Carlos den weißen Anstecker der Menschenrechtsbewegung Olympic Project for Human Rights (OPHR), der beide ebenso angehörten wie Silbermedaillengewinner Peter Norman aus Australien.

Trübe Rolle von IOC-Präsident Avery Brundage

Smith und Carlos unterstützen "Black Lives Matter"

Smith und Carlos kämpften nach ihrer Rückkehr in die USA um ihre Existenz und bekamen nur schwer wieder Boden unter den Füßen. Beide spielten zunächst wenig erfolgreich in der amerikanischen Football-Profiliga NFL, arbeiteten anschließend als Trainer und Lehrer. Erst Jahre später ernteten sie Anerkennung für ihren Mut. Seit 2005 erinnert eine Statue an der Universität von San José in Kalifornien an den Protest, der ehemalige Präsident Barack Obama empfing sie im Weißen Haus.