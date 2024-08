Olympia-Wende nach neuem Reit-Drama: Deutsche Fünfkämpferin doch im Finale!

Fünfkämpferin Annika Zillekens wird nun doch am Finale der Olympischen Spiele teilnehmen. Die 34-Jährige, die in Tokio durch ein Drama im Reiten in die Schlagzeilen geraten und in Paris zunächst in der Qualifikation ausgeschieden war, profitierte vom krankheitsbedingten Ausfall der Britin Kate French und rückte nach. Das Finale beginnt mit dem Reiten um 11.00 Uhr.