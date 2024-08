Olympia: Nach Prügel-Eklat in Tokio - Doppeltes Reitdrama im Fünfkampf

Das Finale am Sonntag findet ohne die deutschen Fünfkämpferinnen statt. Wie bei Olympia in Tokio 2021 gibt es Probleme beim Reiten.

Fünfkämpferin Annika Zillekens hat bei ihrer Rückkehr zu den Olympischen Spielen trotz einer späten Aufholjagd eine Enttäuschung erlebt. Die 34-Jährige, die in Tokio durch ein Drama im Reiten in die Schlagzeilen geraten war, belegte in ihrer Qualifikationsgruppe nach Springreiten, Fechten, Schwimmen und Laser Run den zehnten Platz und verpasste das Finale der besten 18 knapp.