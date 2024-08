Olympia: USA-Basketballerinnen vor historischem 8. Gold in Folge!

Im Finale am Sonntag gegen Frankreich winkt der bereits achte Olympiasieg in Folge. Das gelang nicht mal den US-Männern.

Die Basketballerinnen der USA stehen erneut im olympischen Finale und greifen damit nach einem einzigartigen Triumph. Nach dem lockeren 85:64 gegen Australien im Halbfinale winkt am Sonntag (15.30 Uhr) nun das achte Olympia-Gold in Folge - eine solche Serie haben auch die US-Männer im Basketball nie geschafft. Im Endspiel sind die USA gegen Gastgeber Frankreich erneut klarer Favorit.

Frankreich als letzter Stolperstein

Die Französinnen warfen im zweiten Halbfinale Europameister Belgien mit 81:75 nach Verlängerung aus dem Turnier. "Viele Menschen schauen unsere Spiele und Ergebnisse an und glauben, dass es nicht schwierig für uns sei, aber das ist es", sagte US-Starspielerin Brittney Griner: "Jeder bringt gegen uns seine beste Leistung auf den Platz."

Insgesamt können Griner und ihre Kolleginnen am Sonntag bereits das zehnte Gold für ein US-Frauenteam gewinnen. Die aktuelle Rekordserie begann bei den Sommerspielen 1996 in Atlanta. Olympisch ist Frauen-Basketball seit den Spielen 1976. Die bislang längste Serie der US-Männer umfasst ebenfalls sieben Olympiasiege, aufgestellt zwischen 1936 und 1968.

Auch in Paris können die NBA-Stars am Samstagabend (21.30 Uhr) im Finale gegen Frankreich wieder Gold holen. Es wäre das insgesamt 17. - und das fünfte in Folge.