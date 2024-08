Olympia: Olise holt Silber - Bayern-Neuzugang nach Finalkrimi

Spektakuläre Aufholjagd

Das Team von Trainer Thierry Henry, mit vier weiteren Bundesligaprofis auf dem Feld, drehte im ersten Olympiafinale für Frankreich seit Gold 1984 nach klarem Rückstand erst in der Schlussphase auf. Olise, dem zunächst wenig gelang, bereitete den Anschlusstreffer vor.

Spanien triumphiert erneut

Die spielstarken Spanier um Europameister Fermin Lopez, der doppelt traf, wiederholten den Erfolg von 1992, als unter anderem Pep Guardiola und Luis Enrique in Barcelona triumphiert hatten. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Sergio Camello mit einem Doppelpack in der Verlängerung (100./120.+1).

Frühe Führung durch Millot

Der Stuttgarter Enzo Millot brachte die Gastgeber vor 49.000 Zuschauern früh in Führung - weil Spaniens Torhüter Arnau Tenas kräftig mithalf (11.). Lopez glich nach einer sehenswerten Kombination aus (18.) und drehte das Spiel im Nachschuss (25.). Alex Baena erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß (28.).

Frankreichs Aufholjagd

Olise und Co. übernahmen nach der Pause wieder mehr die Initiative, der Mönchengladbacher Manu Kone traf mit einem Kopfball die Latte (57.). Nach Olise-Vorlage verkürzte der eingewechselte Maghnes Akliouche (79.), der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta erzwang in der Nachspielzeit per Foulelfmeter nach Videobeweis die Verlängerung (90.+2).