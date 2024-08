Gose Fünfte über 800 m Freistil - Ledecky schreibt Geschichte

Vizeweltmeisterin Isabel Gose verpasst im olympischen Pool von Paris ihre zweite Medaille - in einem Rennen für die Ewigkeit.

Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat bei den Sommerspielen in Paris ihre zweite Olympiamedaille verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 m Freistil schwamm die 22-Jährige aus Magdeburg im Rugbystadion La Defense über 800 m auf Platz fünf.

Ledecky schreibt Geschichte

Am Mittag hatte es für das deutsche Team bereits eine riesige Enttäuschung gegeben. Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock war im Vorlauf über 1500 m regelrecht untergegangen. Nach Platz 14 in indiskutablen 15:01,88 Minuten ist der sechsmalige Weltmeister ganz unten. Am kommenden Freitag stehen die zehn Kilometer im Freiwasser auf dem Programm.