Häfner prophezeit DHB-Team Großes: "Qualität ist da"

Für Häfner endete mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris seine Zeit im DHB-Team nach 154 Spielen. Nachdem Deutschland in den vergangenen Jahren bei Turnieren oft spätestens im Halbfinale gescheitert war, soll das Endspiel gegen Dänemark "sicher nicht die letzte Medaille und das letzte Finale gewesen sein", kündigte der Europameister von 2016 an. Vor allem die Jungstars Juri Knorr und Renars Uscins, die beide in das Allstar-Team des olympischen Turniers gewählt wurden, gelten als große Hoffnungsträger.