Olympia 2024: "Wie eine Juniorenmannschaft" - scharfe Kritik an DHB-Team

Für das deutsche Handball-Nationalteam ist das große Spiel um die Goldmedaille in einem wahren Debakel geendet. Gegner Dänemark um Welthandballer Mathias Gidsel war mehr als eine Nummer zu groß und setzte sich am Ende deutlich mit 39:26 (21:12) durch - nie zuvor gab es in einem Olympia-Finale einen so klaren Sieg.