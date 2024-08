Handball-Finale bei Olympia: Die Zahlen der deutschen Horrorhälfte

Im Angriff tat sich das Team von Trainer Alfred Gislason schwer, Lücken in der gut gestaffelten dänischen Abwehr zu finden, viermal war obendrein Torhüter Niklas Landin Endstation.

Olympia: Dänen machen kaum Fehler

Vor dem eigenen Tor hingegen ließ die deutsche Defensive viel zu viele freie Würfe zu, obendrein spielten insgesamt sieben Turnover den Dänen zusätzlich in die Karten - drei Tore aus dem Gegenstoß ergaben sich dadurch für die Skandinavier. Auch deshalb bekamen die zuletzt so starken deutschen Torhüter Andreas Wolff (3 Paraden bei 19 Würfen) und David Späth (keine Parade bei fünf Würfen) kaum eine Hand an den Ball.