Olympia: Berger sichert Bronze - Elfmeter-Heldin ehrt Hrubesch

Die deutsche Elfmeter-Heldin Ann-Katrin Berger hat ihre Parade in der Nachspielzeit des Bronze-Duells gegen Spanien dem scheidenden Bundestrainer Horst Hrubesch gewidmet. „Der Elfmeter war einfach für ihn“, sagte die 33-Jährige. In der neunten Minute der Nachspielzeit ahnte Berger die richtige Ecke gegen Weltfußballerin Alexia Putellas und hielt damit das 1:0 (0:0) zum Gewinn der Bronzemedaille für die DFB-Frauen fest.

Hrubeschs Vertrauen zahlt sich aus

"Ich war mir sicher, dass Anne ihn hält. Ich habe da überhaupt keine Bedenken gehabt. Ich war eigentlich ruhig", sagte Hrubesch nach der Partie. Berger selbst beklagte nach dem Spiel einen Blackout, konnte sich nicht so recht an die spielentscheidende Szene erinnern: "Ich habe echt keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Mein Kopf hat sich ausgeschaltet."