Olympia: Helen Kevric trifft Simone Biles – Ein Traum wird wahr!

Der letzte Wettkampf war noch gar nicht absolviert, doch einen Haken auf der Liste ihrer Olympia-Ziele konnte Helen Kevric trotzdem schon mal setzen: Vor dem Stufenbarren-Finale am Sonntag nutzte sie die Wartezeit - und bekam endlich das erhoffte Foto mit Star-Turnerin Simone Biles. „Sie hat mir viel Glück gewünscht, das war echt schön“, berichtete die 16-Jährige nach ihrem Wettkampf.

Während die US-Amerikanerin Biles in Paris bislang dreimal Gold abgeräumt hat, stehen für Kevric nach ihrem letzten Einsatz Rang sechs am Stufenbarren und Rang acht im Mehrkampf zu Buche. "Für die ersten Olympischen Spiele ist das eigentlich ganz gut", sagte Kevric bescheiden.

Ende der kräftezehrenden Tage

Froh zeigte sie sich darüber, dass die kräftezehrenden Tage in Paris für sie nun ein Ende haben: "Zwei Wochen durchzutrainieren und dabei die Nerven zu behalten, ist schon schwer." Nun will sie erstmal "alles verarbeiten, aber ich glaube, das braucht ein paar Wochen."

Ein paar Tage werde sie noch in Paris sein und dabei die Stadt genießen, kündigte Kevric an. Der Plan für Montagvormittag steht bereits: "Lukas supporten und hoffen, dass es bei ihm so läuft, wie er sich das vorstellt." Um 11.45 Uhr hat Lukas Dauser im Barren-Finale als letzter deutscher Athlet die Chance, eine Medaille für den Deutschen Turner-Bund (DTB) zu holen.