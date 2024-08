Olympia: Bronze-Traum geplatzt – DBB-Team unterliegt Serbien 83:93

Ende eines sagenhaften Medaillen-Laufs

Nach EM-Bronze 2022 und dem sensationellen WM-Coup von Manila endete der sagenhafte Medaillen-Lauf des DBB-Teams. In der Neuauflage des WM-Endspiels war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer der deutschen Mannschaft, die bis zur Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich 13 Turnierspiele in Serie gewonnen hatte.

Überragende Serben

Kurze Erholungsphase

Erinnerungen an Dirk Nowitzki

Mit Dirk Nowitzki, am Samstag wieder Edelfan in erster Reihe, reichte es 2008 nur zu Platz zehn. "Eine Bronzemedaille wäre es etwas Besonderes", sagte Herbert, der nach drei Jahren seinen Posten abgibt und künftig Double-Gewinner Bayern München coacht.

Starke Serben als Gegner

Doch dem stellte sich zur undankbaren Uhrzeit am Samstagvormittag in der Arena von Bercy ein undankbarer Gegner entgegen. Die Serben um Überfigur Jokic, dreimaliger und aktueller wertvollster Spieler (MVP) der nordamerikanischen Eliteklasse NBA, hatten wie Deutschland im Halbfinale einen "Heartbreaker" (Herbert) kassiert.

Knappes Halbfinale

Jokic dominiert

Schwache Offensive

Fehlerhafte zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte sich wenig: Die Deutschen spielten fehlerhaft, die Serben hingegen eiskalt. Mit dem 45:64 (26.) nach einem 0:10 war das Ding eigentlich durch. Mit dem Ende der Olympia-Mission wird nun vielleicht nicht alles, aber vieles anders. Im November stehen in der EM-Qualifikation die nächsten Länderspiele an. Wer dann statt Herbert den Weltmeister trainiert, will der DBB zeitnah verkünden. Der neue Bundestrainer tritt ein schweres Erbe an, findet aber auch jede Menge Potenzial vor.