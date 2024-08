Deutsches Judo-Drama: Zuschauer pfeifen nach Finale

Im entscheidenden Duell unterliegt Igor Wandtke durch drei Verwarnungen gegen seinen südkoreanischen Gegner. ZDF-Kommentator Alexander von der Groeben zweifelt die Entscheidung an - genau wie das Publikum.

Das deutsche Judo-Team hat zum Abschluss der Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille im Mixed hauchdünn und ganz unglücklich verpasst. In einem dramatischen Kampf um Bronze unterlag die DJB-Auswahl um Silbermedaillen-Gewinnerin Miriam Butkereit am Samstag Südkorea 3:4. Igor Wandtke verlor dabei das entscheidende Duell durch drei Verwarnungen.