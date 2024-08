Olympia: Gesa Krause kämpft nach bitterem Finale um ihre Zukunft

Neusortierung und neue Ziele

Zunächst will die ehemalige WM-Dritte sich sammeln, "neu sortieren" und sich "neue Ziele" setzen: "Und dann fällt die Entscheidung, ob es im nächsten Jahr über die Hindernisse gehen wird oder über eine andere Distanz. Wenn, dann wird es doch deutlich länger als das, was ich bisher gemacht habe", erläuterte Krause.

Nur wenige Minuten nach dem Rennen in Paris, in dem sie schon früh den Anschluss verloren hatte, überwog bei Krause der Frust. Von einem Medaillen-Coup hatte die zweimalige Europameisterin in ihrem vierten Olympia-Finale vage geträumt, sich eine Top-Acht-Platzierung zum Ziel gesetzt - doch der Lauf-Mama gingen vor mehr als 65.000 Fans, darunter ihre Familie, die Kräfte aus. 9:26,96 Minuten entsprachen überhaupt nicht ihrem Anspruch.

Ein bitteres Finale

Dennoch wusste Krause ihre Leistung, sich nach der Geburt von Töchterchen Lola so zurückgekämpft zu haben, auch richtig einzuschätzen. "Das macht sicherlich nicht das kleiner, was ich in meiner Karriere oder in den letzten 15 Monaten geschafft habe", sagte sie, ehe sich sich in Richtung Familie verabschiedete.