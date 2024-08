Lauf-Star sorgt bei ARD-Kommentatoren für Kopfschütteln - "Das ist komplett arrogant!"

Im Vorlauf über 1.500 Meter stand Ingebrigtsen als einziger Athlet bereits am Start aufrecht in einer Position. „Aufreizend lässig“, befand ARD -Kommentator Ralf Scholt. Dann joggte der Top-Favorit auf die Goldmedaille dem Feld auf den ersten Metern noch gemütlich hinterher, ehe er nach einer halben Runde wieder aufschloss.

Klare Worte von ARD-Kommentatoren

Ingebrigtsen gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille über 1500 Meter und ist zweimaliger Weltmeister über 5000 Meter. Auch in Paris will er der 23-Jährige ganz oben auf dem Podest stehen. Das Halbfinale hat er durch einen am Ende dritten Platz im Vorlauf nun erreicht.