Olympia: Deutsche Gold-Hoffnung setzt dickes Ausrufezeichen

Ein Wurf - und ab ins Finale! Gold-Hoffnung Julian Weber hat in der Speerwurf-Qualifikation einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Der Mainzer schaffte gleich in seinem ersten Versuch starke 87,76 m und machte damit direkt das Weiterkommen klar. Zufrieden reckte der deutsche Meister den Arm in die Luft und klatschte sich selbst Beifall.

Hoffnung auf die erste Medaille

Im Finale am Donnerstag (20.25 Uhr) hofft der 29-Jährige auf seine erste Medaille auf der ganz großen Bühne. Vor drei Jahren in Tokio hatte Weber als Vierter eine Medaille ganz knapp verpasst, ihm fehlten damals nur 14 Zentimeter zu Bronze. Auch bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 landete der Sportsoldat jeweils auf Rang vier - diesmal soll alles anders werden. Weber, der bei der Heim-EM in München Europameister geworden war, will wieder jubeln.