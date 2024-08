Olympia 2024: Aufruhr vor Finale! US-Star bei Olympia 2028 für Kamerun?

Dafür war er seit der Gruppenphase in Lille schonungslos vom Publikum ausgebuht worden - und sorgte vor dem Endspiel am Samstag noch einmal für Aufruhr, indem er eine dritte Nation ins Spiel brachte.

Olympia: Embiid bald nicht mehr für die USA am Start?

Am liebsten, das sagte Embiid bereits vor vielen Jahren einmal der französischen Zeitung L‘Equipe , würde er für sein Geburtsland Kamerun spielen. Dies bekräftige der NBA-Star nun erneut in einem Interview mit der New York Times: „Eines war immer klar: Kamerun ist die erste Wahl. Wenn sie sich qualifizieren, spiele ich für mein Heimatland, denn das ist mein Traum - bei den Olympischen Spielen dabei zu sein“.

NBA-Star braucht US-Zustimmung

Vor einigen Jahren gestaltete sich der Einsatz für Kamerun aufgrund finanzieller und organisatorischer Probleme schwierig. Die USA, das Land, in dem Embiid seit seinem 16. Lebensjahr lebt und in dem auch sein Sohn geboren wurde, war letztlich die präferierte Option.

Auch Franzosen bemühten sich um Pass für Embiid

„Joel kam zu uns und sagte, dass er internationalen Basketball spielen wolle, dass er gewinnen wolle, dass er für Frankreich spielen wolle und gewinnen wolle“, sagte Generaldirektor Boris Diaw dem Portal The Athletic . Obwohl Embiid nie in Frankreich lebte, bemühte sich der Verband um einen französischen Pass, den er im Sommer 2022 auch erhielt.

Nur wenige Monate später nahm der Profi jedoch auch die US-Staatsbürgerschaft an - und ebnete damit den Weg für seine Entscheidung im Oktober 2023: In der NBA-Saison 2022/2023, die ein überragender Embiid als MVP beendet hatte, war der US-Verband an ihn herangetreten und wollte ihn von einem Start bei Olympia in „Stars and Stripes“ überzeugen.