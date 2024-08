Olympia-Basketball: USA - Serbien heute live im TV, Stream und Ticker

Das „Dream Team“ der US-Basketballer will das olympische Turnier weiterhin dominieren. Im Halbfinale wartet nun Serbien.

Das „Dream Team“ der US-Basketballer will auf dem Weg zum fünften Olympiasieg in Folge die nächste Hürde nehmen. Im Halbfinale trifft das amerikanische Starensemble auf Serbien (21 Uhr). Ein Duell, das es in der Gruppenphase schon einmal gab - und zu einer klaren Angelegenheit wurde. Da setzte sich die Mannschaft von Headcoach Steve Kerr mit 110:84 durch.