Olympia-Boxen: Halbfinale mit Tiafack LIVE im TV, Stream und Ticker

Der deutsche Boxer Nelvie Raman Tiafack steht bei den Olympischen Spielen im Halbfinale. Gegen seinen Kontrahenten aus Uzbekistan kämpft Tiafack in Stadion von Roland Garros um den Einzug ins Finale.

Der deutsche Boxer Nelvie Raman Tiafack steht bei den Olympischen Spielen im Halbfinale. Gegen seinen Kontrahenten aus Uzbekistan kämpft Tiafack in Stadion von Roland Garros um den Einzug ins Finale.

Die Bronzemedaille hat Nelvie Raman Tiafack bereits sicher, doch der deutsche Boxer strebt nach mehr. Am Mittwoch um 22 Uhr trifft der 25-Jährige bei den Olympischen Spielen in Paris im Superschwergewicht (über 92 kg) auf seinen Gegner aus Uzbekistan Bakhodir Jalolov.

Dann wird um den Finaleinzug gekämpft. Allerdings: Jalolov gilt als Topfavorit auf die Goldmedaille, weshalb der Deutsche als Underdog in den Kampf geht.

So können Sie das Boxen-Halbfinale mit Tiafack heute live sehen:

Boxen im Tennis-Stadion von Roland Garros

Tiafack hat in den beiden Runden zuvor seine Qualität gezeigt, als unter anderem im Viertelfinale den an Nummer eins gesetzten Italiener Diego Lenzi geschlagen hatte.

Olympia 2024: Medaille für Boxer bereits sicher

Dieser Sieg bedeutete zugleich, dass Tiafack bereits Bronze sicher hat, denn es findet kein Kampf um Platz drei statt, sondern beide Halbfinal-Verlierer bekommen die Auszeichnung. Nach dem EM-Titel aus dem Jahr 2022 ist es ebenso der größte Erfolg in seiner Karriere.

In Paris traten mit Maxi Klötzer und Magomed Schachidov noch zwei weitere Deutsche an, die beide in der ersten Runde ausgeschieden sind.