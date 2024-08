Olympia 2024: Der Mann, der die USA demütigte, ist zurück

Carlos Arroyo stand da, griff sich mit seinen Händen an der Mittellinie stehend sein Trikot und präsentierte voller Stolz den Aufdruck. „Puerto Rico“ war dort zu lesen und der gerade zum Volkshelden aufgestiegene Basketballer zeigte es den völlig überraschten Fans in der Halle bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 bei seiner Auswechslung kurz vor der Schlusssirene.

Kein Bild in der Sportgeschichte von Puerto Rico hat bis heute so eine große Bedeutung für die Bürger des kleinen Inselstaates aus der Karibik wie dieses. Denn es ist die Erinnerung an eine der größten Sensationen des Sports in der jüngeren Geschichte.