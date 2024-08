Olympia 2024: Deutsche Volleyballer nach Gala im Viertelfinale

von SPORT1 02.08.2024 • 10:28 Uhr Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft schlägt bei den Olympischen Spielen auch Argentinien und steht im Viertelfinale. Gerade im ersten Satz spielt sich das DVV-Team in einen Rausch.

Der Traum von der Medaille geht weiter: Die deutschen Volleyballer haben sich mit einer erneut starken Leistung in das Viertelfinale der Olympischen Spiele gekämpft. Angeführt von Starangreifer Georg Grozer setzte sich das DVV-Team im Gruppen-Finale gegen Argentinien mit 3:0 (25:13, 25:21, 25:21) durch und steht damit wie bei der letzten Teilnahme vor zwölf Jahren in der Runde der besten Acht.

Kurios: Das Weiterkommen stand dabei schon nach zwei Sätzen fest, da für ein sicheres Weiterkommen bereits ein Punkt gereicht hätte, den es für das Erreichen eines fünften Satzes gibt. Und so setzte ARD-Kommentator Thomas Kunze schon nach dem Ende des zweiten Satzes zum Jubel an: „Viertelfinale! Die DVV-Auswahl steht unter den besten acht Teams und jetzt ist alles, was kommt Bonus.“

Im deutschen Team war die kuriose Situation dagegen wohl kein Thema. „Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass wir schon weiter sind. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Das war auch der Fokus“, erklärte ein leicht verdutzter Anton Brehme nach dem Spiel in der ARD.

Und so sicherte sich die DVV-Auswahl durch den deutlichen Erfolg eine gute Ausgangssituation für das Viertelfinale. Vor allem Top-Spieler Grozer lief gegen den Olympia-Dritten von Tokio wieder zu Höchstformen auf. Der 39-Jährige allein kam auf 16 Punkte und pushte sich und seine Mannschaft als emotionaler Leader immer wieder lautstark auf dem Feld.

Nach den Siegen gegen Argentinien und Japan (3:2) sowie der knappen 2:3-Niederlage im Volleyball-Krimi gegen den dreimaligen Olympiasieger USA ist Deutschland das Viertelfinal-Ticket mit sechs Punkten nicht mehr zu nehmen. Aus den drei Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die zwei besten Teams für die K.o.-Runde (ab 5. August), hinzu kommen die zwei besten Gruppendritten.

Olympische Spiele 2024: Volleyballer überrollen Argentinien

Im „Endspiel“ setzten zunächst vor allem Grozer und Moritz Karlitzek die Gegner unter Druck, Karlitzek erzwang mit seinem Aufschlag zum 6:2 die erste argentinische Auszeit. Die starke deutsche Block- Feldabwehr ließ Argentinien kaum eine Chance, Grozer überragte am Netz.

Mit 25:13 ging Satz eins an die DVV-Auswahl und brachte Kommentator Kunze so schon früh zum Schwärmen: „Schnellkochtopf Deutsche Volleyball-Nationalmannschaft! Georg Grozer dreht komplett am Rad. 10 Punkte bereits im ersten Satz. Argentinien bekommt nicht mal eine Teilnehmer-Urkunde. Sie haben die Südamerikaner ins Karussell gesetzt.“

Die Argentinier erwischten dann jedoch den besseren Start in den zweiten Satz. Der Block hielt den Angriffen von Grozer und Co. nun besser stand. Doch Deutschland kämpfte sich wieder ran, und entschied auch durch die druckvollen Aufschläge von Kapitän Lukas Kampa den zweiten Satz am Ende souverän für sich. Im dritten Satz entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für Deutschland.

Vor zwölf Jahren in London war für dei deutsche Mannschaft im Viertelfinale gegen Bulgarien Schluss gewesen, dieses Mal soll es für Grozer und Co. weitergehen. „Mein Ziel, und das von vielen in der Mannschaft, ist eine Medaille“, hatte Grozer im SID-Interview betont. Die Mannschaft wolle versuchen, „das kleine Wunder möglich zu machen“.

