Olympia 2024: Deutsche Volleyballer verlieren dramatisch

von SPORT1 05.08.2024 • 19:40 Uhr Die deutschen Volleyballer sind bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale in einem Fünfsatz-Krimi am Gastgeber gescheitert.

Ruben Schott ging noch einmal volles Risiko - und hämmerte den Ball ins Aus. In der Messehalle Süd brach ein Jubelsturm los und Georg Grozer in sich zusammen.

Der Medaillentraum des deutschen Ausnahme-Volleyballers war auf dramatische Weise geplatzt. Gegen Gastgeber Frankreich reichte eine 2:0-Satzführung nicht zum Sieg. Nach einem Volleyball-Krimi über zwei Stunden verlor Deutschland 2:3, das Olympia-Comeback von Grozer und Co. war beendet, Trauer und Enttäuschung stand allen ins Gesicht geschrieben.

„Vielleicht war es am Ende die fehlende Erfahrung, immerhin sind die Franzosen Olympiasieger, sie wissen ganz genau, worauf es in diesem Spiel ankommt. Vielleicht hatten sie auch ein bisschen mehr Glück“, sagte Schott: „Aber wir können unheimlich stolz auf uns sein, auch wenn es jetzt richtig weh tut.“

Mit einer starken Leistung hatte die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski den Olympiasieger von Tokio am Rande einer Niederlage. Doch nach der Viertelfinal-Pleite 2012 in London war am Ende auch beim Olympia-Comeback in Paris in der Runde der besten acht Schluss. 25:18, 28:26, 20:25, 21:25 und 13:15 lauteten die nackten Zahlen eines weiteren Volleyball-Dramas über anderthalb Stunden.

Zwei-Satz-Führung am Ende trügerisch

„Wir wollen eine Medaille, und das bleibt auch so“, hatte Grozer vor dem Spiel betont. Doch das große Ziel der verschworenen Gemeinschaft entfernte sich nach zwei starken Sätzen von Minute zu Minute immer weiter. Angetrieben von den enthusiastischen Fans in der Arena auf dem Messegelände übernahmen die Franzosen das Kommando und behielten im Tiebreak die Nerven.

Den bislang größten Erfolg einer deutschen Mannschaft hatte die DDR-Auswahl 1972 mit der Silbermedaille gefeiert. Grozer und Co. wollten 52 Jahre später unbedingt aufs Podium, die Ambitionen hatte das Team in der Vorrunde untermauert: Mit zwei Siegen gegen Japan (3:2) und Argentinien (3:0) sowie einer knappen Niederlage im Volleyball-Krimi gegen den dreimaligen Olympiasieger USA (2:3) war Deutschland in die K.o.-Runde eingezogen.

Dort entwickelte sich ein Schlagabtausch mit teilweise spektakulären Ballwechseln. Deutschland setzte sich Mitte des ersten Satzes ab und profitierte dabei im Duell mit der Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Andrea Giani, der die Franzosen seit 2022 betreut, auch von gegnerischen Fehlern.

Die Franzosen erwischten vor rund den 10.000 Zuschauern den besseren Start in den zweiten Satz, jeder Punkt wurde lautstark bejubelt. Das DVV-Team ließ nicht abreißen, tat sich aber gegen die Block- Feldabwehr Frankreichs nun schwerer.

