Olympia 2024: Deutschlands Wundermacher

Renars Uscins riss sich das Trikot vom Leib. Wusste nicht, wohin mit seinem Glück. Dann kamen die Mitspieler und nahmen ihn in die Mitte. Wenige Sekunden zuvor schrien die französischen Kommentatoren ins Mikrofon: „Nicht nochmal! Aber nein! Uscins! Das ist doch nicht möglich! Das ist doch nicht möglich!“

Uscins war an allen spielentscheidenden Situationen beteiligt. Nachdem sowohl Juri Knorr als auch Marko Grgic bei ihren Siebenmetern am bärenstarken französischen Torhüter Vincent Gerard verzweifelt waren, übernahm Uscins erfolgreich die Verantwortung.

Doch Dika Mem passte in die Arme von Julian Köster, der gab weiter an Uscins, der traf zum Ausgleich – Verlängerung! Da drehte Uscins dann nochmal so richtig auf – und traf sechs Sekunden vor Schluss mit seinem 14. Tor zum 35:34-Endstand. Der Traum vom Olympia-Gold lebt!