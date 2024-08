Olympia 2024: Drittes Gold für Deutschland! Zeidler triumphiert beim Rudern

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat Gold im Einer gewonnen. Der 28-Jährige triumphierte vor Yauheni Zalaty (Neutrale Flagge) und Simon van Dorp (Niederlande) und sicherte sich mit großem Vorsprung als erster deutscher Einer-Fahrer seit Thomas Lange 1992 in Barcelona den Olympiasieg.

Für Deutschland ist es nach Michael Jung (Vielseitigkeit) und Lukas Märtens (Schwimmen) die dritte deutsche Gold-Medaille in Paris .

Zeidler wird Favoritenrolle gerecht

Zeidler war als großer Goldfavorit in die olympische Regatta gestartet. Nach drei Siegen in den Läufen zuvor, im Halbfinale mit olympischem Rekord, ließ der 28-Jährige der Konkurrenz auch im Endlauf keine Chance und gewann vor dem neutralen Athleten Zalaty und seinem niederländischen Dauerkonkurrenten van Dorp.

Für Zeidler, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, ist es nach drei WM-Titeln sowie drei EM-Goldmedaillen der größte Erfolg seiner Karriere. Bei den Spielen in Tokio war der als Topfavorit gestartete Zeidler noch überraschend im Halbfinale ausgeschieden.

Zeidler stammt aus Ruderfamilie

Der gebürtige Dachauer stammt aus einer Ruder-Familie. Sein Großvater Hans-Johann Färber holte 1972 im sogenannten „Bullenvierer“ Gold in München, seine Tante Judith Zeidler gewann 1988 im DDR-Achter bei den Spielen in Seoul. Oliver Zeidler ist damit der dritte Olympiasieger seiner Familie.

Nachdem der Frauen-Doppelvierer in Paris am Mittwoch bereits die Silbermedaille gewonnen hatte, erreichte der DRV dank Zeidler sein Mindestziel. Von sieben Booten schafften es vier in die Endläufe. Die Spiele von Tokio hatte der DRV mit zwei Silbermedaillen beendet.