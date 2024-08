Olympia 2024: Emotionales Statement von Zehnkampf-Star

Nach dem olympischen Zehnkampf war Niklas Kaul niedergeschlagen. Nach einem sehr schwachen Auftritt am ersten Wettkampftag konnte er auch nicht ansatzweise in den Medaillenkampf eingreifen und vergoss schließlich bittere Tränen nach seinem achten Platz .

Für ihn besonders tragisch: „Ich bin in diesen Wettkampf gegangen, um Bestleistung zu machen und bin gerade am ersten Tag auch an meinen eigenen Erwartungen zerbrochen“, postete er in seinem Statement.