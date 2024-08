Olympia 2024: Frankreich-Presse reagiert scharf auf deutsche Demütigung

Am Freitagabend erlebte die französische Basketballmannschaft eine bittere Niederlage gegen Deutschland in Lille. Angeführt von einem überragenden Franz Wagner und Kapitän Dennis Schröder deklassierten die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Deutschen den Gastgeber phasenweise und gewannen mit 85:71. Dieser Sieg sicherte den Deutschen nicht nur die Spitzenposition in ihrer Gruppe, sondern auch eine vielversprechende Ausgangslage für die Finalrunde in Paris.