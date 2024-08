Olympia 2024: Gruppensieg! DBB-Team überrollt Frankreich

Die bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierten Weltmeister deklassierten den Gastgeber am Freitag im Hexenkessel von Lille mit 85:71 (48:27) - und sicherten sich als verdienter Gruppensieger eine erstklassige Ausgangslage für die Finalrunde in Paris.

Vor dem Umzug ins Olympische Dorf in Paris unterstrich das Team durch den Achtungserfolg nicht nur seine Ambitionen auf Edelmetall. Es erspielte sich auch einen Vorteil mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Dienstag, das die Franzosen als Zweiter der Gruppe B erreichten.

Olympia: Deutschland geht Topteams aus dem Weg

Aktuell kommen sonst nur die Kanadier auf 3:0 Siege, am Samstag kann Goldfavorit USA um Superstar LeBron James noch nachlegen. Folglich könnte Deutschland den Amerikanern im Idealfall bis ganz zum Schluss aus dem Weg gehen.

„Die beste Hälfte einer deutschen Mannschaft, die ich je gesehen habe“, sagte ein erstaunter ZDF -Kommentator Daniel Pinschower. Zur Halbzeit gab es sogar Pfiffe aus dem überwiegend französischen Publikum in Lille, das mit der Leistung des Teams nicht zufrieden war.

Franz Wagner begeistert mit Monsterdunk

Auch danach blieben die Deutschen zunächst im Fokus. Obwohl die Franzosen etwas besser zu ihrem Dreipunktewurf fanden, hielten Wagner und Co. den Vorsprung stabil. Der NBA-Profi von Orlando Magic reihte dabei ein Highlight an das nächste, sein Monsterdunk inklusive Bonusfreiwurf zum 67:44 erinnerte an die Urgewalt eines Giannis Antetokounmpo.