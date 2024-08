Olympia 2024: Gala mit Makel von Bayern-Neuzugang - Pfiffe gegen Argentinien

VAR kassiert Olise-Tor

Olise (84.) sorgte in der Schlussphase mit einem abgefälschten Schuss vermeintlich für die Entscheidung zugunsten der Franzosen, doch der Videoassistent meldete sich.

Schiedsrichter Ilgiz Tantashev sah sich die Szene minutenlang in der Review-Area an und nahm den Treffer schließlich zurück. Der Grund: Vorlagengeber Maghnes Akliouche traf den grätschenden Ezequiel Fernandez am Bein, ohne dabei den Ball zu spielen.