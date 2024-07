Mega-Eklat um Argentiniers Copa-Helden! Klage angekündigt!

Den argentinischen Superstars droht nach rassistischen Gesängen Ungemach. Der französische Verband kündigt eine Klage gegen Enzo Fernández und Co. an.

Den argentinischen Superstars droht nach rassistischen Gesängen Ungemach. Der französische Verband kündigt eine Klage gegen Enzo Fernández und Co. an.

Der Rassismus-Skandal um die argentinische Nationalmannschaft schlägt immer höhere Wellen. Diverse Spieler der Albiceleste hatten Akteure des Nationalteams Frankreichs nach dem Gewinn der Copa América in einem Song verunglimpft - was nun auch den französischen Verband auf den Plan gerufen hat.

Die FFF kündigte in einem offiziellen Statement an, die Argentinier anzeigen zu wollen: „In Anbetracht der Schwere dieser schockierenden Äußerungen, die gegen die Werte des Sports und die Menschenrechte verstoßen, hat der FFF-Präsident beschlossen, sich mit seinem argentinischen Amtskollegen und der FIFA direkt in Verbindung zu setzen, um eine Klage wegen rassistischer und diskriminierender Äußerungen einzureichen.“