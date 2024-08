Olympia 2024: Gold-Traum für Friedrich geplatzt!

Gold verpasst, aber Silber gewonnen! Lea Sophie Friedrich hat am abschließenden Wettkampftag der Olympischen Spiele eine Goldmedaille knapp verpasst. Die 24-Jährige unterlag im Sprintfinale beim Bahnradsport der neuseeländischen Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews und darf sich dennoch über Silber freuen. Bronze ging an die Britin Emma Finucane.

Vogel, die die Bahnrad-Konkurrenzen zuvor feierlich eröffnet hatte, fieberte als Kommentatorin am ZDF-Mikrofon mit und zog am Ende den Hut vor beiden Finalistinnen: „Fantastisches Rennen von Andrews, schade Lea, ein bisschen defensiv, du hättest es ihr schwieriger machen können - aber Silber ist fantastisch!“

Friedrich fährt mit zwei Medaillen nach Hause

Friedrich, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufgestellt hatte, setzte sich am Sonntag im Halbfinale in drei Läufen gegen die Niederländerin Hetty van de Wouw durch.