Olympia 2024: Historische Niederlage im Olympia-Finale

SPORT1 11.08.2024 • 14:57 Uhr Die deutschen Handballer sind im Finale gegen Dänemark bei den Olympischen Spielen chancenlos. Die krachende Niederlage ist historisch.

Krachende Niederlage für die deutschen Handballer! Im olympischen Finale gegen Dänemark verlor das Team von Trainer Alfred Gislason mit 26:39 (12:21) und verpasste damit die Goldmedaille. Die Höhe der Pleite ist historisch, denn zuvor ging ein Olympia-Endspiel nie so deutlich aus.

Der größte Unterschied stammte bisher aus dem Jahr 1988. In Seoul gewann die damalige Sowjetunion mit 32:25 - also sieben Treffern Unterschied. Generell gab es in der Vergangenheit überhaupt erst drei Finals, die mit fünf oder mehr Toren Differenz ausgegangen sind. Im Durchschnitt wurden die Endspiele mit einem Unterschied mit 2,69 Toren entschieden.

Häfners letztes Länderspiel

Ausgerechnet im „größten Spiel unserer Karriere“ zeigten die deutschen Spieler ihren schwächsten Auftritt, Kapitän Johannes Golla und Co. agierten vor rund 27.000 Zuschauern im Stade Pierre-Mauroy in Lille fahrig und fehlerhaft. Von Beginn an diktierten die Dänen Tempo und Rhythmus, bereits zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Zum goldenen Wurf fehlte der DHB-Auswahl am Ende von zweieinhalb verrückten Wochen wohl auch die Kraft.

Zum besten deutschen Werfer avancierte Juri Knorr mit sechs. Der im Turnier zuvor so überragende Torhüter Andreas Wolff war kein Faktor. Für Kai Häfner, Europameister von 2016, war es das letzte seiner 151. Länderspiele.

Olympia: Gislason appelliert an seine Mannschaft

Nachdem das Gislason-Team recht gut in die Partie startete und durch den Treffer von Knorr in der 8. Spielminute auf 5:6 verkürzte, wurde daraufhin der Rückstand immer größer.

Beim Zwischenstand von 5:10 zog der DHB-Trainer seine erste Auszeit und appellierte ruhig zum einen an seine Mannschaft: „Es ist kein Problem, es ist nicht einfach.“ Zudem sagte er zu seinem Torwart Andreas Wolff: „Andi, bleibt oben.“

Nächste Final-Niederlage nach 2004

Die Dänen zogen in der Folge weiter davon, ehe Gislason kurz vor der Halbzeit beim Stand von 10:21 seine zweite Auszeit nahm. Dort wurde sein Ton rauer: „Jetzt geht es darum, weiterzumachen, auch mal mit Kontakt verteidigen... Kommt Jungs!“

Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser, so zog der Coach bereits in der 36. Minute seine dritte und damit letzte Auszeit. In dieser ärgerte er sich vor allem über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft: „Eine Finte und sie sind durch! Kompakt stehen und gegenhalten.“

Im weiteren Verlauf konnten die Dänen ihren Vorsprung bis zum Ende auf 13 Tore ausbauen.