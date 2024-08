Olympia 2024: Irrer Krimi! DHB-Team jubelt gegen Spanien dank Keeper

Die deutschen Handballer besiegen die spanische Nationalmannschaft in einem wahren Krimi. Keeper David Späth wird zum Helden.

Dramatischer Sieg gegen Spanien, die K.o.-Runde kann kommen: Deutschlands Handballer haben bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte den WM-Dritten Spanien dank einer leidenschaftlichen Vorstellung und starker Nerven mit 33:31 (20:18) und kann für die K.o.-Runde in Lille planen.

Mann des Tages war Torhüter David Späth mit zahlreichen Paraden, vor allem in der dramatischen Schlussphase hielt der etatmäßige Ersatzmann von Andreas Wolff spektakulär. Zehn Sekunden vor dem Ende verhinderte er mit einer spektakulären Parade den Ausgleich.

Olympia: Viel für Lob für Keeper Späth

„Hartes Spiel, richtig schwere Arbeit. Dass wir am Ende zwei Punkte mitnehmen und direkt qualifiziert sind, ist super“, erklärte Köster nach dem knappen Sieg. Zudem lobte er Schlussmann Späth: „Wahnsinn, er hat es sich richtig verdient. Es ist nicht die leichteste Situation hinter Andi Wolff. Er kommt rein, bringt Emotionen mit. Zeigt ganz wichtige Paraden am Ende.“

Auch Gislason zeigte sich sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat ein phänomenales Spiel geliefert, in der Abwehr und im Angriff. Natürlich eine großartige Leistung von David Späth“, betonte der Isländer. „Er hat zwei ganz wichtige Balle von Rechtsaußen gehalten. Sehr, sehr stark.“

Wolff habe angefangen zu spekulieren, erklärte Gislason auf SPORT1 -Nachfrage, weshalb er Späth in die Partie brachte: „David ist eine unglaubliche Stimmungskanone und hat der Abwehr einen zusätzlichen Schub gegeben.“

Bevor in der nordfranzösischen Stadt Lille am Dienstag das Viertelfinale steigt, trifft das deutsche Team zum Vorrundenabschluss am Sonntag (14.00 Uhr) noch auf Slowenien. Dann geht es um den Gruppensieg.