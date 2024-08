Olympia 2024: Kult-Saxophonist begleitet Heimkehr

Deutschlands Olympiahelden kehren am 12. August nach Köln zurück und sollen mit einem feierlichen Empfang im Historischen Rathaus geehrt werden. Die Rückreise begleiten wird dabei Stimmungsmacher und Kult-Saxophonist André Schnura,

Deutschlands Olympiahelden kehren am 12. August nach Köln zurück und sollen mit einem feierlichen Empfang im Historischen Rathaus geehrt werden. Die Rückreise begleiten wird dabei Stimmungsmacher und Kult-Saxophonist André Schnura,

Einen Tag nach einer feierlichen Abschlusszeremonie in Paris kehren die deutschen Athletinnen und Athleten nach Deutschland zurück, wo sie von Familie, Freunden und Fans erwartet werden - für die Fahrt nach Köln hat sich der DOSB etwas Besonderes einfallen lassen.

„Saxophon-Star Saxophonisten André Schnura ist als Special Guest für die Party-Atmosphäre in den Waggons verantwortlich“, kündigt der DOSB den Auftritt in einer Pressemitteilung an. Schnura erlangte jüngst mit seinen Auftritten bei der EM Kultstatus.