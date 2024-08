Olympia 2024: Millimeter entscheiden irres 100-Meter-Finale

Noah Lyles gewinnt das Finale über 100 Meter. Der US-Amerikaner lässt Kishane Thompson in einer Tausendstel-Entscheidung hinter sich.

Noah Lyles gewinnt das Finale über 100 Meter. Der US-Amerikaner lässt Kishane Thompson in einer Tausendstel-Entscheidung hinter sich.

Noah Lyles lief im olympischen Finale über 100 Meter ebenso in 9,79 Sekunden über die Ziellinie wie Kishane Thompson. Am Ende war Lyles aber fünf Tausendstel schneller als der Jamaikaner.

Dritter wurde Lyles‘ Landsmann Fred Kerley. Keine Chance hatte der Italiener Marcell Jacobs, der 2021 Olympiasieger in Tokio geworden war und dieses Mal in 9,85 Sekunden Fünfter wurde.

„In diesem Sport ist es viel zu leistungsorientiert“

„Ich habe Noah nicht wirklich gesehen. Er war ja ziemlich weit rechts neben mir“, sagte Thomson in der Presserunde. „Noah kam zu mir und hat gesagt, dass er glaubt, ich habe es. Aber ich war mir absolut nicht sicher. Das war mein engstes Rennen.“

Was diese Reiterin mit dem FC Bayern zu tun hat

Was diese Reiterin mit dem FC Bayern zu tun hat

Triathletin an Ekel-Wasser erkrankt?

Triathletin an Ekel-Wasser erkrankt?

Damals in Athen hatte Justin Gatlin triumphiert, danach begann die Ära des Jamaikaners Usain Bolt, in Tokio düpierte Überraschungssieger Marcell Jacobs (Italien) die US-Boys. Nun lieferte Lyles, was die Fans sehen wollten - und jubelte über seine erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen.