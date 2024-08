Olympia 2024: Mit nur elf Jahren! Sie ist die jüngste Starterin der Olympia-Geschichte

Zheng Haohao ist die jüngste Teilnehmerin in der Geschichte von Olympia: Mit elf Jahren startet die Chinesin in der Skateboard-Konkurrenz. Das wird nicht unkritisch gesehen.

Zheng Haohao ist die jüngste Teilnehmerin in der Geschichte von Olympia: Mit elf Jahren startet die Chinesin in der Skateboard-Konkurrenz. Das wird nicht unkritisch gesehen.

Den Olympia-Rekord hält Zheng Haohao mit ihrem Alter nicht. Als jüngster Olympia-Teilnehmer wird der Grieche Dimitrios Loundras gelistet. Er nahm an den Olympischen Spielen 1896 in Athen teil.

Phelps sieht Olympia-Start mit elf Jahren kritisch

Der Start von Haohao wird durchaus kritisch betrachtet. Rekord-Olympiasieger Michael Phelps etwa wollte sich bei einem Termin am Montag in Frankreichs Hauptstadt zwar nicht unmittelbar dazu äußern, erinnerte aber an die Anfänge seiner großen Karriere: „Ich war ja noch wie ein Kind und kämpfte gegen Männer. Dazu kamen die Reisen, die gesteigerte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – da kam schon sehr viel auf mich zu.“