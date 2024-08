Olympia 2024: Nach Start-Chaos! Drama-Aus für deutschen Hürden-Sprinter

Manuel Mordi scheitert denkbar unglücklich im Hoffnungslauf über die 110 m Hürden. Vor dem Start gibt es ein echtes Chaos. Die Fans in Paris pfeifen.

Was für ein Chaos im Hoffnungslauf über die 110 m Hürden bei den Olympischen Spielen . Nach einem Fehlstart und anschließenden technischen Problemen verzögerte sich zunächst der Start lange, dann scheiterte auch noch der deutsche Starter Manuel Mordi dramatisch.

Doch was war passiert? Zunächst leistete sich der Kasache David Yefremov einen bitteren Fehlstart. Im Anschluss gab es dann wiederholt technische Probleme, weshalb der Start gleich mehrfach abgebrochen wurde. Beim dritten Startversuch versagte dann sogar die Startpistole. Im Stade de France pfiffen daraufhin sogar die Fans.

Olympische Spiele 2024: Mordi feiert zu früh

Doch es kam anders. Nach drei Minuten des bangen Wartens war klar, dass Mordi es doch nicht in die nächste Runde geschafft hatte. Erst im Foto-Finish zeigte sich, dass er nur auf dem vierten Platz landete und die nächste Runde denkbar knapp verpasste – es fehlte nur eine hundertstel Sekunde.

Rafael Pereira aus Brasilien siegte in 13,54 Sekunden vor dem zeitgleichen Franzosen Raphael Mohamed. Der Algerier Amine Bouanani schied in ebenfalls 13,54 als dritter um wenige Millimeter aus. Mordi wurde eine Hundertstel-Sekunde dahinter in 13,54 Sekunden sogar nur Vierter.