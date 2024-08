Olympia 2024: Zwei dramatische Finals - einmal Edelmetall!

Das nächste Edelmetall für Deutschland! Noah Hegge hat im Kajak-Cross-Finale auf der Kanuslalom-Strecke in Paris überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Der 25-Jährige wurde hinter Olympiasieger Finn Butcher aus Neuseeland und dem Briten Joseph Clarke Dritter.

Der Augsburger war zuvor in einem internationalen Einzel-Wettkampf nie besser als Rang sechs platziert.

Lilik war eigentlich als Dritte über die Ziellinie gefahren, wurde aber wegen eines Fehlers an Tor zwei zurückversetzt.

„Ich habe jeden Tag mit ein paar Tränen begonnen. Aber ich habe versucht, irgendwie diesen Schmerz in den Cross zu packen und die Energie zu nutzen, die in mir ist.“

Die Spiele von Paris enden für das Slalom-Team des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) mit zwei Medaillen. In Tokio hatten die Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen eine Medaille geholt. Am Dienstag starten die Läufe der Rennsport-Kanuten.