Olympia 2024: Rätselhafter Auftritt von Gold-Läuferin!

Von der Goldmedaillen-Gewinnerin zum in Tränen aufgelösten Häufchen Elend: Lieke Klaver erlebt bei Olympia in Paris ein Wechselbad der Gefühle. Eine Erklärung hat die Niederländerin nach ihrem rätselhaften Auftritt über 400m nicht.

Am Samstag war Lieke Klaver bei den Olympischen Spielen in Paris noch eine strahlende Siegerin gewesen, hatte an der Seite von Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink und Femke Bol mit der niederländischen Mixed-Staffel über 4x400m dank Bols sensationeller Schlussrunde Gold gewonnen.